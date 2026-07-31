Вооруженный мужчина проник в здание Минздрава Франции
В Париже вооруженный ножом для разделки мяса мужчина проник в здание министерства здравоохранения Франции. Об этом сообщает радиостанция RMC со ссылкой на источник.
Сотрудникам службы безопасности ведомства, штаб-квартира которого расположена в историческом VII округе, передали информацию около 06:00. Злоумышленник зашел в учреждение через аварийный выход, который обычно держат закрытым. Он поднялся на второй этаж и обыскал около 40 кабинетов. Последнее помещение грабитель покинул с компьютерным оборудованием.
Увидев сотрудников охраны, он пригрозил им ножом и попытался скрыться, но был задержан полицейским патрулем. Правоохранители заметили, как он выбросил на улице две сумки. Внутри оказалось несколько служебных компьютеров и телефонов, а также инструменты, использовавшиеся для взлома.
В марте сообщалось, что в пригороде Парижа неизвестные атаковали здание мэрии коммуны Френ (департамент Валь-де-Марн).
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