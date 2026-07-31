Вооруженный мужчина проник в здание Минздрава Франции

31 июля 2026, 13:02

В Париже мужчина с ножом пытался украсть технику из здания Минздрава

Фото: iStock/BrianAJackson

В Париже вооруженный ножом для разделки мяса мужчина проник в здание министерства здравоохранения Франции. Об этом сообщает радиостанция RMC со ссылкой на источник.