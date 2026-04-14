Мужчина 20 лет жил с градусником внутри

SCMP: Мужчина 20 лет жил с ртутным градусником внутри в Китае, его извлекли
Фото: istockphoto/Rafael Abdrakhmanov

В Китае 32-летний мужчина обратился к врачам с жалобами на боли в животе.



В ходе обследования выяснилось, что причиной дискомфорта стал ртутный термометр, который пациент проглотил 20 лет назад. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Мужчина признался, что случайно проглотил градусник в возрасте 12 лет, но из-за страха не рассказал о случившемся родителям, которые много работали. Поскольку симптомы отсутствовали, инцидент со временем забылся.

Медикам удалось успешно извлечь инородное тело из кишечника.


Никита Кротов

