Мужчина 20 лет жил с градусником внутри

SCMP: Мужчина 20 лет жил с ртутным градусником внутри в Китае, его извлекли

В Китае 32-летний мужчина обратился к врачам с жалобами на боли в животе.





В ходе обследования выяснилось, что причиной дискомфорта стал ртутный термометр, который пациент проглотил 20 лет назад. Об этом сообщает газета South China Morning Post.



Мужчина признался, что случайно проглотил градусник в возрасте 12 лет, но из-за страха не рассказал о случившемся родителям, которые много работали. Поскольку симптомы отсутствовали, инцидент со временем забылся.



Медикам удалось успешно извлечь инородное тело из кишечника.



