В Рязани врачи извлекли магнитный браслет из кишечника трёхлетнего ребёнка
В Рязани врачи прооперировали трёхлетнего мальчика, который проглотил магнитный браслет. Об этом сообщает Министерство здравоохранения РФ.
Родители обратились в больницу после того, как у ребёнка проявились симптомы недомогания. Обследование выявило у мальчика проблемы в работе кишечника. Рентген показал, что в организме находится инородный предмет.
Хирурги выполнили мини-лапаротомию. Они обнаружили, что магниты стянули петли кишечника и проделали в стенке кишки отверстия. Врачи удалили все тридцать магнитных элементов: 29 небольших и один крупный. Состояние ребёнка стабилизировалось и он продолжает восстанавливаться.
