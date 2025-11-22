Достижения.рф

В Рязани врачи извлекли магнитный браслет из кишечника трёхлетнего ребёнка

Фото: Istock/berkay

В Рязани врачи прооперировали трёхлетнего мальчика, который проглотил магнитный браслет. Об этом сообщает Министерство здравоохранения РФ.



Родители обратились в больницу после того, как у ребёнка проявились симптомы недомогания. Обследование выявило у мальчика проблемы в работе кишечника. Рентген показал, что в организме находится инородный предмет.

Хирурги выполнили мини-лапаротомию. Они обнаружили, что магниты стянули петли кишечника и проделали в стенке кишки отверстия. Врачи удалили все тридцать магнитных элементов: 29 небольших и один крупный. Состояние ребёнка стабилизировалось и он продолжает восстанавливаться.

Ранее на Урале стая бродячих собак чуть не загрызла ребёнка.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0