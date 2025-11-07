Стала известна основная версия крушения вертолёта в Дагестане
Техническая неисправность могла стать причиной крушения вертолёта в Дагестане
Стало известно. из-за чего в Дагестане вертолёт потерпел крушение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Частный вертолёт Ка-226 потерпел крушение 7 ноября при посадке возле населённого пункта Ачи-Су в Карабудахкентском районе. По предварительной информации, аварию могла вызвать техническая неисправность.
«По сообщению выживших, перед крушением на борту возникла поломка, экипаж пытался совершить вынужденную посадку. Это сейчас основная версия», — сообщили в оперативных службах.Воздушное судно выполняло полёт из Кизляра в Избербаш. На борту находилось до десяти человек, предположительно туристов. В результате падения вертолёта четыре человека погибли. Ещё трое пострадали, им сейчас оказывают медицинскую помощь. Обстоятельства инцидента выясняются.