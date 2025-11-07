Стала известна основная версия крушения вертолёта в Дагестане

07 ноября 2025, 16:29

Техническая неисправность могла стать причиной крушения вертолёта в Дагестане

Фото: Istock/Zeferli

Стало известно. из-за чего в Дагестане вертолёт потерпел крушение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.





Частный вертолёт Ка-226 потерпел крушение 7 ноября при посадке возле населённого пункта Ачи-Су в Карабудахкентском районе. По предварительной информации, аварию могла вызвать техническая неисправность.

«По сообщению выживших, перед крушением на борту возникла поломка, экипаж пытался совершить вынужденную посадку. Это сейчас основная версия», — сообщили в оперативных службах.