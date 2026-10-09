В Иркутской области подросток на мопеде без фар попал в ДТП
В Иркутской области подросток на мопеде попал в аварию с легковушкой. Подробности сообщает областная Госавтоинспекция.
ДТП произошло в селе Боханского района. После столкновения с легковым автомобилем парня отбросило на несколько метров.
Водитель машины уехал с места происшествия, однако позже его задержали. 16-летнего юношу доставили в больницу. 42-летний шофёр легковушки рассказал, что после столкновения вышел из салона, поговорил с пострадавшим и уехал.
По его словам, он переезжал дорогу, когда навстречу ему выехал парень на байке без включённых фар. Теперь водителю грозит лишение прав или административный арест до 15 суток. Родителей подростка, у которого нет водительского удостоверения, проверяют.
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