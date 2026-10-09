В Москве 24-летний водитель BMW вылетел на тротуар и снёс остановку

09 октября 2026, 16:00

В Москве BMW вылетела на тротуар и врезалась в остановку на проспекте Мира

Фото: Istock/Bilanol

На северо-востоке Москвы автомобиль BMW вылетел на тротуар и врезался в остановку. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.