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В Москве 24-летний водитель BMW вылетел на тротуар и снёс остановку

В Москве BMW вылетела на тротуар и врезалась в остановку на проспекте Мира
Фото: Istock/Bilanol

На северо-востоке Москвы автомобиль BMW вылетел на тротуар и врезался в остановку. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



Авария произошла на проспекте Мира. Иномарка съехала с дороги, её развернуло, после чего она влетела в остановочный павильон.

За рулём находился 24-летний водитель. На его немецком автомобиле числятся более 50 неоплаченных штрафов, большинство из них — за превышение скорости. Ещё 74 штрафа владелец погасил ранее.

Отмечается, что в момент удара рядом с остановкой находились прохожие. Несмотря на сильный удар, в результате аварии никто не пострадал. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ольга Щелокова

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