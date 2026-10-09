В Москве стиральная машина едва не спалила трёхкомнатную квартиру
В Москве стиральная машина едва не спалила трёхкомнатную квартиру. Об этом пишет SHOT.
Днём в пятницу, 9 октября, в одном из домов на улице Гарибальди, в районе Черёмушки, произошёл несчастный случай. Во время стирки в стиральной машине произошло короткое замыкание, что привело к возгоранию. Огонь быстро распространился на вещи, находившиеся в ванной комнате.
В панике мать с ребёнком выбежали на балкон и начали звать на помощь. На место происшествия были вызваны экстренные службы, которые оперативно ликвидировали пожар. Пострадавшие госпитализированы: женщину доставили в Институт скорой помощи имени Склифосовского, а несовершеннолетнего — в Детскую городскую клиническую больницу имени Н.Ф. Филатова.
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