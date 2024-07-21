Подросток-инвалид пытался изнасиловать трехлетнюю сестру в Хабаровске

Фото: istockphoto/Fedorovekb
Свою трехлетнюю сестру попытался изнасиловать подросток-инвалид в Хабаровске. Об этом сообщает NEWS.ru. Уточняется, что прохожий прогнал злоумышленника, нависшего над плачущим ребенком. Мужчина обматерил подростка, после чего тот ушел.
Как сообщается в Telegram-каналах, все случилось в микрорайоне Пятая площадка рядом с домом. Следствие собирает все необходимое для проведения ДНК-теста. Известно, что злоумышленнику 13 лет и он из неблагополучной многодетной семьи. С ним и с его родственниками сейчас работает подразделение по делам несовершеннолетних.
Перед этим сообщалось, что в Омской области мужчина изнасиловал 95-летнюю женщину. Ранее он привлекался к ответственности за изнасилование.
Читайте также:
«Мама, мне больно»: за что мать изнасиловала фаллоимитаторами 12-летнего сына
Прокурор в Северной Осетии задержан за изнасилование подчинённой
Изнасилование матери, недержание мочи и импотенция: что вы не знали о Чикатило
Никита Кротов