Мужчина больше 40 лет скрывался от полицейских и был футбольным тренером
В индийском штате Химачал-Прадеш полиция арестовала 69-летнего Виджая Кумара Ядава, который находился в розыске с 1984 года. Об этом сообщает Khaskhabar.
Мужчина скрывался от правосудия по делу о мошенничестве. Чтобы избежать поимки, он удалил свое имя из всех документов по месту рождения и стал жить под чужим. Все эти годы Ядав путешествовал по разным штатам и работал футбольным тренером. Последнее время он трудился в городе Нахан, где его и задержали — на детской спортивной площадке.
Полиция вышла на след беглеца с помощью технических средств и информаторов. Чтобы задержать его без лишнего шума, стражи порядка притворились, что хотят записаться к нему на тренировку, и арестовали прямо на футбольном поле.
Арест провели под руководством окружного суперинтенданта полиции Амриты Духан в рамках специальной кампании по поимке разыскиваемых преступников. Офицеры заявили, что теперь, спустя 43 года, Виджай наконец предстанет перед судом.
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