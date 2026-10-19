Мужчина больше 40 лет скрывался от полицейских и был футбольным тренером

19 октября 2026, 13:52

В Индии задержали скрывавшегося 42 года от полиции мужчину

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

В индийском штате Химачал-Прадеш полиция арестовала 69-летнего Виджая Кумара Ядава, который находился в розыске с 1984 года. Об этом сообщает Khaskhabar.