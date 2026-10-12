Мужчину арестовали по делу об убийстве новорожденной 10-летней давности

12 октября 2026, 19:38

На Кубани спустя 10 лет арестовали пенсионера по делу об убийстве новорожденной

Фото: iStock/Dzurag

На Кубани пенсионера арестовали спустя 10 лет по делу об убийстве новорожденной дочери сожительницы. Об этом информирует пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.