Мужчину арестовали по делу об убийстве новорожденной 10-летней давности
На Кубани пенсионера арестовали спустя 10 лет по делу об убийстве новорожденной дочери сожительницы. Об этом информирует пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.
В сентябре этого года женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что около десяти лет назад знакомый убил ребенка своей сожительницы. По данным следствия, 11 ноября 2016 года женщина родила девочку дома. Мужчина, зная, что не является биологическим отцом, вынес младенца во двор, убил его и закопал тело, утверждая, что передал ребенка в больницу.
Следственный комитет по Краснодарскому краю предъявил 65-летнему местному жителю обвинение в убийстве новорожденного. Суд, по ходатайству следователя, заключил его под стражу.
Обвиняемый признался в преступлении и указал место захоронения тела. Также в ходе расследования будет дана оценка действиям матери ребенка.
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