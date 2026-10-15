Новосибирец ответит перед судом за убийство 35-летней давности
Спустя почти 35 лет перед судом предстанет 56-летний житель Новосибирска, подозреваемый в стрельбе, произошедшей в Кемерово в 1991 году. Об этом сообщает Следственный комитет.
По данным ведомства, нападение произошло вечером 30 октября во дворе многоэтажного дома, пишет VSE42.RU. По версии следствия, мужчина на почве давнего конфликта открыл огонь по двум людям.
Один из пострадавших скончался на месте, второго с ранением доставили в больницу — он выжил. После стрельбы нападавший скрылся и покинул регион.
Установить подозреваемого тогда не удалось. К делу вернулись в 2026 году: следователи и криминалисты заново изучили материалы, провели дополнительные следственные действия и допросили свидетелей и потерпевших. В результате установили предполагаемого участника нападения.
Мужчину задержали в Новосибирске при содействии полиции и поддержке Росгвардии. Ему вменяют убийство и покушение на двух человек способом, опасным для жизни многих людей. Суд избрал меру пресечения, связанную с изоляцией от общества. Расследование завершилось, обвинительное заключение утвердили, дело направили в суд. Окончательное решение предстоит вынести суду.
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