Новосибирец ответит перед судом за убийство 35-летней давности

15 октября 2026, 13:55

В Кузбассе мужчину осудят за убийство 35-летней давности

Фото: медиасток.рф

Спустя почти 35 лет перед судом предстанет 56-летний житель Новосибирска, подозреваемый в стрельбе, произошедшей в Кемерово в 1991 году. Об этом сообщает Следственный комитет.