Мужчина бросил петарду в военкомат в Калуге

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Мужчина бросил петарду в военкомате в Калуге. Об этом информирует Telegram-канал «ES! - канал Евгения Серкина».
Уточняется, что люди прятались в кабинетах, когда начались залпы. После «взрывов» в здании было задымление и небольшое возгорание, которое удалось быстро ликвидировать.
Все службы сработали оперативно, в результате произошедшего никто не пострадал. Мужчина, который бросил петарду, попытался скрыться. Однако его задержали. В настоящее время мужчина находится на допросе. Мотив его поступка на данный момент остается неизвестным.
Ранее сообщалось, что житель Одессы со стрельбой смог отбиться от сотрудников военкомата, которые хотели его задержать.
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Все службы сработали оперативно, в результате произошедшего никто не пострадал. Мужчина, который бросил петарду, попытался скрыться. Однако его задержали. В настоящее время мужчина находится на допросе. Мотив его поступка на данный момент остается неизвестным.
Ранее сообщалось, что житель Одессы со стрельбой смог отбиться от сотрудников военкомата, которые хотели его задержать.
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Екатерина Коршунова