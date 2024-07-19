Ударил ножом со спины: как «мужчины с акцентом» зарезали раненого бойца СВО на Кубани и где скрываются

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Боец СВО, выживший после ранения на фронте, погиб от ножа соотечественника – Альберта Пилосяна. Житель Армавира зарезал военнослужащего, напав со спины, после чего трусливо сбежал. Что произошло между мужчинами и где сейчас находится убийца расскажет редакция «Радио 1».
Боец СВО проходил реабилитацию после ранения
Военнослужащий Олег Рябчиков был ранен на фронте. После тяжелого ранения он проходил реабилитацию в Армавире. Боец имел многочисленные боевые награды, в том числе орден Мужества, медаль «За Отвагу». Воевал в «Вагнере», потом в «Африканском корпусе». Также он имел опыт службы в Ливии и Сирии.
Раненого ветерана СВО зарезал рецидивист
После ранения Рябчикова злоумышленник сбежал. По некоторым данным, нападавших было несколько, при этом все мужчины якобы говорили с акцентом. В результате удара ножом, у бойца СВО оказались повреждены несколько жизненно важных органов: почка, печень и селезенка. Врачи провели две операции, и в результате одну из почек пришлось удалить.
Несмотря на усилия медиков, военнослужащий погиб после нескольких дней пребывания в коме.
Кто убил бойца СВО на Кубани
В убийстве ветерана СВО подозревается житель Армавира 1995 года рождения Альберт Пилосян. Известно, что ранее он уже был судим. Кроме того, устанавливаются личности других мужчин кавказской национальности, который в момент преступления находились рядом с подозреваемым. Предварительно, речь идет о семи неизвестных.
Правоохранители объявили Пилосяна в розыск. Предполагается, что он не выезжал за пределы Армавира и находится под защитой армянской диаспоры.
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