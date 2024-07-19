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Ударил ножом со спины: как «мужчины с акцентом» зарезали раненого бойца СВО на Кубани и где скрываются

В Армавире убили участника СВО: кто подозреваемый, что известно
19 июля 2024, 14:08
Фото: IStock/Tunatura

Фото: IStock/Tunatura

Боец СВО, выживший после ранения на фронте, погиб от ножа соотечественника – Альберта Пилосяна. Житель Армавира зарезал военнослужащего, напав со спины, после чего трусливо сбежал. Что произошло между мужчинами и где сейчас находится убийца расскажет редакция «Радио 1».

Боец СВО проходил реабилитацию после ранения


Военнослужащий Олег Рябчиков был ранен на фронте. После тяжелого ранения он проходил реабилитацию в Армавире. Боец имел многочисленные боевые награды, в том числе орден Мужества, медаль «За Отвагу». Воевал в «Вагнере», потом в «Африканском корпусе». Также он имел опыт службы в Ливии и Сирии.

Раненого ветерана СВО зарезал рецидивист




Трагедия произошла 14 июля. Двое мужчин находились в Армавире возле местного кафе. В какой-то момент между ними произошел конфликт и Альберт Пилосян достал нож, обошел оппонента со спины и несколько раз ударив военного в живот.


После ранения Рябчикова злоумышленник сбежал. По некоторым данным, нападавших было несколько, при этом все мужчины якобы говорили с акцентом. В результате удара ножом, у бойца СВО оказались повреждены несколько жизненно важных органов: почка, печень и селезенка. Врачи провели две операции, и в результате одну из почек пришлось удалить.

Несмотря на усилия медиков, военнослужащий погиб после нескольких дней пребывания в коме.


Кто убил бойца СВО на Кубани


В убийстве ветерана СВО подозревается житель Армавира 1995 года рождения Альберт Пилосян. Известно, что ранее он уже был судим. Кроме того, устанавливаются личности других мужчин кавказской национальности, который в момент преступления находились рядом с подозреваемым. Предварительно, речь идет о семи неизвестных.


Правоохранители объявили Пилосяна в розыск. Предполагается, что он не выезжал за пределы Армавира и находится под защитой армянской диаспоры.

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В городах Италии осквернили баннеры в поддержку России
Вандалы сорвали баннеры в поддержку России в Модене и Реджо-Эмилии
19 июля 2024, 14:49

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Неизвестные осквернили и сорвали баннеры в поддержку России, появившиеся на улицах городов Италии. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил экс-член городского совета Корреджо, координатор инициативы Андреа Нанетти.
Он отметил, что ряд гражданских ассоциаций принял решение о размещении плакатов с надписью «Россия не мой враг» на улицах городов Модена и Реджо-Эмилия. Подобные плакаты уже размещались месяцем ранее в соседней области Венето.

В Модене было размещено семь таких плакатов в понедельник. Однако в ночь на вторник их сорвали. А появившиеся плакаты в Реджо-Эмилии исписали украинскими националистическими слоганами.

Нанетти подчеркнул, что против плакатов выступили оба мэра городов.

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#политика
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Мужчина бросил петарду в военкомат в Калуге
«ES!»: мужчина бросил петарду в военкомат в Калуге, никто не пострадал
19 июля 2024, 14:38

Фото: iStock/Nenadpress

Мужчина бросил петарду в военкомате в Калуге. Об этом информирует Telegram-канал «ES! - канал Евгения Серкина».
Уточняется, что люди прятались в кабинетах, когда начались залпы. После «взрывов» в здании было задымление и небольшое возгорание, которое удалось быстро ликвидировать.

Все службы сработали оперативно, в результате произошедшего никто не пострадал. Мужчина, который бросил петарду, попытался скрыться. Однако его задержали. В настоящее время мужчина находится на допросе. Мотив его поступка на данный момент остается неизвестным.

Ранее сообщалось, что житель Одессы со стрельбой смог отбиться от сотрудников военкомата, которые хотели его задержать.

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«Сами начали»: в Турции рассказали, как у русских туристок оказались вырваны ногти
Прокуратура Турции: избитые российские туристки сами начали стычку в аэропорту
19 июля 2024, 14:13

Фото: iStock/ilkaydede

Российские туристки сами начали стычку в аэропорту Антальи, а травмы получили в результате сопротивления местным силовикам. Такой ответ дали в турецкой прокуратуре на запрос от посольства России.
Однако, несмотря на это, российские дипломаты направили турецкой стороне официальную ноту для оказания помощи россиянкам, которым грозит тюремное заключение.

В настоящее время Светлана и Юлия направляются в российское консульство, где пройдёт встреча с дипломатами.

Ранее сообщалось, что две российские туристки уже полтора месяца не могут вернуться на родину после отпуска в Турции. По их словам, местные правоохранители задержали их в аэропорту, жестоко избили и вырвали ногти. Перед полётом женщины купили джин и выпили по 200 мл каждая. После прилёта их не пустили пограничники, в результате чего вспыхнул конфликт.

Россиянкам грозит до трёх лет тюрьмы.

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#туристы
#полиция
#конфликт
#женщины
#тюрьма
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«‎Сняли с жертвы»: В Омской области мужчина изнасиловал 95-летнюю женщину
В Омской области ранее судимый мужчина изнасиловал 95-летнюю женщину
19 июля 2024, 13:55

Фото: iStock/Fedorovekb

В Омской области ранее судимый мужчина изнасиловал 95-летнюю женщину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
Ранним утром 32-летний мужчина пришел в гости к своему товарищу. Они собирались выпить. Встретила его 95-летняя женщина. Она сказала, что сын уже куда-то ушел. По данным агентства, мужчина увидел её в халате, возбудился и решил изнасиловать.

«Через некоторое время в дом зашла соседка, чтобы помочь бабушке в огороде. Она увидела происходящее и побежала в полицию. Когда полицейские приехали, они буквально сняли мужчину с его жертвы и задержали», — рассказал собеседник РИА Новости.

Сообщается, что ранее мужчина уже был судим за изнасилование женщины 1957 года рождения. Суд направил его на принудительное лечение, которое завершилось в июле 2023 года. Сейчас насильник находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в Омске мать кормила ребенка отходами на помойке. В сеть попал ролик, на котором можно заметить, как женщина выбирает отходы из мусорного бака и отдает своей дочке. Ребенок ел остатки рыбы и йогурта.

В Подмосковье 66-летнего директора завода заподозрили в растлении падчерицы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
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Пассажиры севшего в Красноярске самолета Air India не могут покупать еду в аэропорту
У пассажиров севшего в Красноярске судна Air India проблемы с оплатой картой
19 июля 2024, 13:50

Фото: IStock/Kenishirotie

Пассажиры самолета Air India, который экстренно сел в Красноярске по пути из Индии в США, испытывают проблемы с оплатой в аэропорту. Подробности РИА Новости раскрыл представитель авиагавани.
Он уточняет, что российская банковская система в аэропорту несовместима с зарубежными картами. Сейчас иностранцы находятся в стерильной зоне международного терминала.

Расчет за продукцию приходится производить в наличной форме, в ряде случаев магазины шли навстречу и организовывали размен.

Напомним, что Boeing 777 авиакомпании Air India запросил внеплановую посадку в аэропорту Красноярска из экстренной ситуации угрозы пожара. На судне включились датчики фиксации дыма, однако огня нигде так и не последовало.

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#иностранцы
#авиакомпании
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В Омске мать кормила ребенка отходами на помойке
19 июля 2024, 13:35

Фото: iStock/Mukhina1

В Омске мать кормила ребенка отходами на помойке. Россиянка попала на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Подъем».
Отмечается, что инцидент произошел на рыбном рынке. В сеть попал ролик, на котором можно заметить, как женщина выбирает отходы из мусорного бака и отдает своей дочке. Ребенок ел остатки рыбы и йогурта.

Согласно информации источника, о случившемся осведомлены в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Омской области и полиции. В настоящее время проводится проверка.

В пресс-службе детского омбудсмена в регионе добавили, что женщина является цыганкой. Правоохранители ​устанавливают обстоятельства произошедшего.

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#омская область
#еда
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30-летний петербуржец откусил ухо армянину во время драки у ресторана
78.ru: житель Петербурга откусил ухо армянину во время драки у ресторана
19 июля 2024, 13:18

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Житель Санкт-Петербурга откусил ухо 20-летнему гражданину Армении во время драки у ресторана на Приморском шоссе. Об этом информирует 78.ru.
Уточняется, что потасовка между мужчинами произошла накануне. Оба обратились за медицинской помощью.

У жителя Петербурга медики диагностировали перелом носа и множественные ушибы. У армянина было откушено ухо. По факту произошедшего сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в баре в центре Москвы девушка хотела произвести впечатление на парня и откусила ему часть уха. Она не смогла объяснить причину своего поступка, после убежала в туалет и заперлась там. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Прорвало трудопровод, снабжающий водой всю Донецкую республику
На трубопроводе «Дон — Донбасс» произошёл прорыв
19 июля 2024, 13:14

Фото: iStock/kodda

Прорыв произошёл на трубопроводе «Дон — Донбасс». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что происшествие случилось ещё 17 июля в районе 13:00 мск в Ростовской области. Неизвестный перекрыл задвижку и отломал штурвал, после чего через 10-15 минут произошёл гидроудар, и трубу разорвало. О прорыве стало известно, когда системы сначала зафиксировали резкое поднятие давление с последующим падением.

В настоящее время имеются две версии о том, кто мог устроить прорыв. Либо это была диверсия, либо задвижку перекрыл человек, работающий на трубопроводе или строивший его. Таким образом он мог отомстить за неуплату.

Специалисты приступили к ремонту повреждённого участка трубы, однако неизвестно, сколько времени понадобится для этого.

Трубопровод «Дон — Донбасс» снабжает водой всю Донецкую Народную Республику, включая Донецк. Пока запасов воды хватает, но пока неясно, хватит ли её до восстановления трубопровода.

Сегодня в регионе прогнозируют жару до 40С°.

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#ростовская область
#вода
#трубы
#происшествие
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Стрелявшего по детям под Волгоградом участника СВО отправили в СИЗО
Открывший стрельбу под Волгоградом боец СВО ранил ребенка
19 июля 2024, 13:02

Фото: IStock/M-A-U

Волгоградский гарнизонный военный суд заключил под стражу военнослужащего, который стрелял в детей в хуторе Угольском Волгоградской области. Об этом ТАСС сообщили в суде.
Уточняется, что военнослужащий получил отпуск по ранению. Отдыхая с друзьями на прошлой неделе, он услышал громкую музыку из колонок, вышел со своим братом к детям и открыл огонь из ружья. 12-летний мальчик оказался ранен, ему оказывают помощь в больнице. Стрелявший был задержан правоохранителями.

Мама пострадавшего ребенка опубликовала фото со сквозным отверстием на ноге своего сына, оставшимся после раны. Некоторые СМИ сообщают, что инциденту предшествовал конфликт женщины с бойцом СВО.

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