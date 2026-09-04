У электроподстанции в немецком Дормагене обнаружили подозрительный предмет
В немецком Дормагене у электроподстанции обнаружили подозрительный предмет, который может быть взрывным устройством. Об этом сообщает DPA со ссылкой на местную полицию.
Не исключено, что найденная вещь является пусковой установкой. Перебоев в работе подстанции не фиксировали. Предмет нашёл прохожий, сейчас его изучают эксперты и выясняют потенциальную опасность объекта.
Это уже не первый подобный случай за неделю — ранее в Бергхайме правоохранители обнаружили шесть пусковых установок у выведенной из строя электроподстанции. До этого в Бранденбурге неизвестные попытались атаковать энергообъект. По предварительным оценкам, инцидент мог быть диверсией. На фоне случившихся событий профсоюз немецкой полиции призвал увеличить финансирование защиты объектов инфраструктуры.
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