Мужчина чудом выжил под прессом мусоровоза

23 октября 2026, 19:11

Daily Mail: американец попал под пресс мусоровоза и выжил

Фото: iStock/TonyBaggett

Житель штата Миссисипи, США, чудом выжил после того, как его случайно затянуло в мусоровоз и зажало прессом. Об этом сообщает издание Daily Mail.