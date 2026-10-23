Мужчина чудом выжил под прессом мусоровоза
Житель штата Миссисипи, США, чудом выжил после того, как его случайно затянуло в мусоровоз и зажало прессом. Об этом сообщает издание Daily Mail.
В результате происшествия Крейг Хилл получил тяжелые травмы. По словам спасателей его доставили в больницу университета Миссисипи в Джексон. В настоящий момент американец восстанавливается после пережитого.
Его сестра Саммер Карлин приехала из Техаса, когда ей сообщили о произошедшем. Женщина рассказала, что не видела брата больше года и что он был бездомным, а теперь будет жить в доме матери. Больница смогла связаться с семьей пациента благодаря записке, в которой содержались сведения о его родственниках. Мужчину уже прооперировали: ему установили штифты и пластины в области таза.
Карлин открыла сбор средств, чтобы помочь Хиллу «восстановить жизнь и встать на ноги после этого травмирующего события». Собранные деньги, в частности, пойдут на уход за пострадавшим и на его нужды.
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