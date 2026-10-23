Турагент продавала россиянам несуществующие путевки

23 октября 2026, 18:02

Двух россиян экстрадировали из Камбоджи по делу о крупном мошенничестве

Фото: istockphoto/FTiare

Правоохранительные органы Камбоджи передали России двух граждан РФ, которые более десяти лет скрывались от следствия по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил корреспондент РЕН ТВ Антон Шлячков.