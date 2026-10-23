Турагент продавала россиянам несуществующие путевки
Правоохранительные органы Камбоджи передали России двух граждан РФ, которые более десяти лет скрывались от следствия по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил корреспондент РЕН ТВ Антон Шлячков.
Одной из экстрадированных является Елена Мелентьева. По версии следствия, в 2014 году она, будучи директором туристической фирмы, обманула более 20 клиентов. Женщина обещала организовать путешествия, однако присвоила полученные деньги и скрылась из России с миллионами рублей.
Как рассказал пострадавший Владимир Филатов, перед полной оплатой путевки он уточнил у менеджера, все ли в порядке с фирмой, и получил заверение, что «все отлично». На следующий день он узнал из новостей, что директор скрылась. Другой потерпевший, Андрей Гурьянов, сообщил, что Мелентьева извинилась перед клиентами в соцсетях, после чего выяснилось, что она находится в Черногории. По его словам, тогда им объяснили, что эта страна является членом НАТО, поэтому экстрадиция невозможна. Позже Мелентьева покинула Европу и переехала в Камбоджу, где ее задержали местные силовики по запросу России.
Как отметила официальный представитель Генпрокуратуры РФ Юлиана Алексеева, поскольку обвиняемая скрылась от органов следствия, в отношении нее заочно избрали меру пресечения в виде СИЗО. По поручению надзорного ведомства россиянку объявили в международный розыск. Благодаря взаимодействию с зарубежными коллегами удалось добиться положительного решения о ее экстрадиции.
Вместе с Мелентьевой из Камбоджи передали еще одного россиянина — Руслана Склярова. Он находился в международном розыске по обвинению в мошенничестве с кредитными договорами. По версии следствия, он похитил у банков более 6,5 миллиона рублей.
На родине его тоже заключили под стражу. В ближайшее время фигуранты предстанут перед судом.
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