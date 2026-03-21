Мужчина чуть не погиб после спасения котенка в Таиланде
В Таиланде 54-летний житель провинции Самутпракан едва не погиб после того, как попытался спасти бездомного котенка с дороги. Об этом сообщает The Thaiger.
Инцидент произошел в конце января, но известно о нем стало только в марте, когда пострадавший обратился за общественной поддержкой. По словам мужчины по имени Джамрас, он пришел в продуктовый магазин рядом с автосервисом в районе Бангпхли и заметил возле мастерской котенка. Опасаясь, что животное может попасть под машину, он отнес его в пустующее здание неподалеку.
Когда Джамрас уже собирался уезжать домой, к нему подошел 30-летний владелец автосервиса Причу и спросил, где зверек. Услышав объяснение, мужчина заявил, что животное принадлежит ему, обвинил Джамраса в краже и потребовал вернуть четвероногого.
Джамрас согласился, но сначала присел отдохнуть у мастерской. В этот момент к нему подошла девушка Причу и сказала, что котенок на самом деле ничей. Пока мужчина пытался понять, как поступить, хозяин автосервиса выбежал с тяжелой палкой и несколько раз ударил его по голове.
В результате нападения Джамрас получил перелом челюсти и кровоизлияние в мозг. Он провел в больнице 36 дней, однако до конца так и не восстановился — у него ухудшилось зрение, развилась ишемия головного мозга, а речь стала сильно затрудненной.
Семья пострадавшего подала заявление в полицию, но, по их словам, расследование не продвинулось. После этого родственники обратились в правозащитную организацию, рассчитывая привлечь внимание общественности к произошедшему.
Читайте также: