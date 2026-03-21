Пьяный пациент съел стеклянный стакан и разбил дверь скорой в Петербурге
Росгвардейцы задержали в центре Санкт-Петербурга 27-летнего парня, который разбил стекло автомобиля скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.
По данным силовиков, около 06:00 наряд вневедомственной охраны получил сигнал тревоги с Владимирской площади. Прибыв на место, они обнаружили молодого человека, который вел себя агрессивно по отношению к медикам, пытавшихся оказать ему помощь, а также разбил рукой стекло выкатной двери их машины.
По словам очевидцев, до этого пьяный парень разбил и съел стеклянный бокал в одном из баров. Врачи приняли решение о госпитализации дебошира, в больницу он отправился в сопровождении росгвардейцев. Водитель скорой написал заявление в полицию.
Ранее сообщалось, что мужчина с протезом ноги напал на фельдшеров в Новосибирской области.
