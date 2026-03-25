Выяснилась судьба пропавшей в Таиланде россиянки
Россиянку Веронику Партнову, пропавшую в Паттайе в декабре, обнаружили похороненной во временной могиле в Бангкоке. Об этом РИА Новости сообщили российские волонтеры.
По их словам, тело женщины находится на кладбище для невостребованных умерших при Институте судебно-медицинской экспертизы Таиланда. Уроженка Башкирии перестала выходить на связь с родственниками в конце 2024 года. В ходе поисков выяснилось, что 27 декабря местные власти обнаружили ее тело в квартире одного из кондоминиумов в Паттайе.
Мать пропавшей ранее сообщала, что её дочь работала помощницей юриста Ильдара Мухаметзянова. В августе прошлого года он предложил девушке переехать в Таиланд, пообещав хорошую зарплату в новой юридической фирме, и она согласилась.
Поначалу Вероника поддерживала связь с семьёй и рассказывала, что продолжает работать на Ильдара. Однако позже у неё начались финансовые проблемы. Незадолго до Нового года она попросила брата перевести ей 300 тысяч рублей. После этого связь с девушкой оборвалась — уже три месяца её телефон остаётся недоступным.
Родные забили тревогу, когда уфимка не поздравила их с праздниками. Семья обратилась в полицию, однако поиски долгое время не приносили результатов.
По словам близких Мухаметзянова, девушка якобы умерла, а самого юриста осудили за мошенничество и отправили в тайскую тюрьму. Однако семья девушки не верит в эту версию. Родственники подозревают, что её начальник может быть причастным к исчезновению россиянки и её возможной вербовке в скам-центр.
