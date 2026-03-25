Выяснилась судьба пропавшей в Таиланде россиянки

25 марта 2026, 18:23

РИА Новости: в Таиланде нашли труп пропавшей в декабре россиянки из Уфы

Россиянку Веронику Партнову, пропавшую в Паттайе в декабре, обнаружили похороненной во временной могиле в Бангкоке. Об этом РИА Новости сообщили российские волонтеры.