Самолет готовится к аварийной посадке в московском аэропорту
Airbus готовится к аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает «Лента.ру».
По предварительным данным, причиной инцидента мог стать помпаж одного из двигателей. Источник утверждает, что самолет должен сесть в ближайшие минуты.
Ранее аэропорт Хельсинки отказался комментировать обстоятельства вынужденной посадки лайнера, следовавшего по маршруту Хургада — Санкт-Петербург, а также ситуацию с россиянами на борту. В пресс-службе воздушной гавани заявили РИА Новости, что не могут ни подтвердить, ни раскрыть какие-либо детали, поскольку вопрос находится в компетенции пограничной службы.
Перед этим самолёт «Россия» после сигнала бедствия успешно сел в аэропорту Пулково.
