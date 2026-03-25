Мужчину съел крокодил, его останки нашли спасатели
В Малайзии спасатели нашли останки мужчины, погибшего после нападения крокодила. Об этом сообщает Free Malaysia Today.
Трагедия произошла вечером 17 марта в реке рядом с деревней Сегалиуд в штате Сабах. 28-летний Мохд Райян Абдулла ловил креветок сетью, когда на него напал крокодил и утащил под воду. Очевидцем случившегося стал отец мужчины, который не смог ему помочь.
Прибывшие на место спасатели немедленно начали поиски, но обнаружить рыбака удалось лишь утром следующего дня. Его тело нашли примерно в 500 метрах от места нападения.
По данным издания, у погибшего отсутствовали руки и ноги. Останки передали полиции.
Читайте также: