Достижения.рф

Мужчина держал бывшую девушку взаперти и заставлял лаять по-собачьи

Жителя Великобритании осудили за полгода насилия и контроля над бывшей девушкой
Фото: Istock/Zolnierek

Суд в Великобритании приговорил 33-летнего мужчину к трём годам лишения свободы за жестокое обращение с бывшей партнёршей. Об этом сообщает полиция графства Кент.



На протяжении более полугода подсудимый систематически применял насилие и методы психологического давления.

Он ограничивал свободу передвижения женщины, контролировал её телефонные звонки и переписки, отслеживал активность в социальных сетях и препятствовал контактам жертвы с родными и друзьями. В ходе следствия выяснилось, что обвиняемый унижал потерпевшую, заставлял лаять по-собачьи, хватал за шею, толкал на пол, бил головой и угрожал ножом.

Деньги партнёрши он тратил на азартные игры, алкоголь и наркотики, вынуждая продавать вещи для погашения долгов. Полиция задержала злоумышленника в декабре 2025 года. При аресте мужчина попытался спрятаться в холодильнике, но сотрудники нашли его там.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0