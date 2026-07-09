Мужчина держал бывшую девушку взаперти и заставлял лаять по-собачьи
Суд в Великобритании приговорил 33-летнего мужчину к трём годам лишения свободы за жестокое обращение с бывшей партнёршей. Об этом сообщает полиция графства Кент.
На протяжении более полугода подсудимый систематически применял насилие и методы психологического давления.
Он ограничивал свободу передвижения женщины, контролировал её телефонные звонки и переписки, отслеживал активность в социальных сетях и препятствовал контактам жертвы с родными и друзьями. В ходе следствия выяснилось, что обвиняемый унижал потерпевшую, заставлял лаять по-собачьи, хватал за шею, толкал на пол, бил головой и угрожал ножом.
Деньги партнёрши он тратил на азартные игры, алкоголь и наркотики, вынуждая продавать вещи для погашения долгов. Полиция задержала злоумышленника в декабре 2025 года. При аресте мужчина попытался спрятаться в холодильнике, но сотрудники нашли его там.
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