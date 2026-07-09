Мужчина держал бывшую девушку взаперти и заставлял лаять по-собачьи

09 июля 2026, 18:58

Жителя Великобритании осудили за полгода насилия и контроля над бывшей девушкой

Фото: Istock/Zolnierek

Суд в Великобритании приговорил 33-летнего мужчину к трём годам лишения свободы за жестокое обращение с бывшей партнёршей. Об этом сообщает полиция графства Кент.