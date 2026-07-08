Три человека пострадали в результате ДТП в Приморье
В Приморском крае автомобиль врезался в ограждение, пострадали три человека. Информацию распространила пресс‑служба УМВД России по региону.
Авария случилась на 726‑м километре трассы А‑370 «Уссури». Как рассказали в Госавтоинспекции, за рулём Toyota Camry находился 39‑летний мужчина. Он ехал из Уссурийска в сторону Владивостока, но в какой‑то момент потерял контроль над машиной и врезался в леерное ограждение.
Водитель и двое пассажиров получили травмы. Всех пострадавших доставили в больницу.
В ведомстве также уточнили, что водителя не раз привлекали к уголовной ответственности за управление авто в нетрезвом виде. Сейчас в отношении мужчины возбудили дела об административных правонарушениях.
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