Ребёнка госпитализировали в тяжёлом состоянии после аварии в Ингушетии

08 июля 2026, 03:59

Иномарка проехала на «красный» и сбила девятилетнего мальчика в Ингушетии

Фото: istockphoto/Iulianna Est

В Магасе водитель Hyundai Solaris наехал на девятилетнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Информацию об инциденте опубликовало МВД по Республике Ингушетия в Телеграм-канале.