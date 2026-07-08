Ребёнка госпитализировали в тяжёлом состоянии после аварии в Ингушетии
В Магасе водитель Hyundai Solaris наехал на девятилетнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Информацию об инциденте опубликовало МВД по Республике Ингушетия в Телеграм-канале.
После удара автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai Sonata, после чего его отбросило на велосипедную дорожку. Мальчика с тяжёлыми травмами госпитализировали в больницу Назрани. Водитель попытался скрыться с места аварии, но позже его задержали сотрудники полиции.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Его обвиняют в нарушении ПДД, которое привело к причинению тяжкого вреда здоровью, а также в оставлении места ДТП. Известно, что ранее водитель не раз привлекался к административной ответственности. Среди нарушений числятся превышение скорости, незаконная тонировка, выезд на встречную полосу и езда без страховки.
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