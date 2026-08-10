Мужчина до смерти забил сожительницу монтировкой из-за любовника

10 августа 2026, 14:39

Фото: iStock/Motortion

В Ижморском районе Кемеровской области мужчина до смерти забил свою сожительницу монтировкой, когда узнал, что у женщины есть любовник. Об этом рассказала помощница судьи из Ижморского районного суда.





По данным «Сiбдепо», местный житель застал гражданскую жену в компании другого мужчины, в результате чего между влюбленными возник серьезный конфликт на почве ревности.





«В ходе ссоры К. взял металлическую монтировку и нанес женщине удары по телу и голове. От полученных травм потерпевшая впоследствии скончалась», — говорится в материале издания.