Мужчина из ревности убил жену в Москве: новые подробности
Столичные следователи при поддержке прокуратуры добились ареста для мужчины, подозреваемого в жестоком убийстве своей супруги. Об этом стало известно 7 августа.
Как уточнили в пресс-службе надзорного ведомства, Тушинский районный суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. В ходе заседания фигуранту предъявили обвинение по статье об убийстве.
Мужчина признал свою вину, однако выступил против заключения в СИЗО, ходатайствуя о переводе под домашний арест. Суд принял во внимание позицию обвинения и отклонил его просьбу.
По данным следствия, трагедия разыгралась 5 августа в одной из квартир на Пятницком шоссе на северо-западе Москвы. Причиной конфликта послужила ревность. От полученных ножевых ранений женщина скончалась на месте происшествия. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается и находится на особом контроле.
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