Мужчина из ревности убил жену в Москве: новые подробности

07 августа 2026, 19:23

Мужчина из ревности убил жену на Пятницком шоссе в Москве

Фото: istockphoto/AMilkin

Столичные следователи при поддержке прокуратуры добились ареста для мужчины, подозреваемого в жестоком убийстве своей супруги. Об этом стало известно 7 августа.