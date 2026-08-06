Муж просил жену обслуживать его, а потом убил ее на глазах детей: чем завершилось дело о трагедии в Ярково под Новосибирском?
В селе Ярково Новосибирской области произошла трагедия, свидетелями которой стали дети. Роза пыталась уйти от мужа-тирана, нашла работу и начала новую жизнь рядом с родными. Однако Константин Жидких не захотел смириться с ее решением. В июне 2025 года суд отправил мужчину в колонию строгого режима на 11 лет. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Роза пыталась начать новую жизнь с детьмиРоза познакомилась с Константином в 25 лет. К тому моменту она пережила неудачный брак и воспитывала двух маленьких сыновей. Новый избранник пообещал заботиться о ней и мальчиках как отец. Позднее в семье родились еще трое детей. Однако близкие Розы замечали тревожные признаки. На телах ребят появлялись синяки, а сама женщина жила под постоянным контролем супруга.
По словам родственников, Константин требовал, чтобы жена обслуживала его, приносила чай в постель и выполняла все бытовые дела. При этом заработок в семью чаще приносила Роза. Мужчина запрещал ей краситься и ревновал к другим мужчинам. Семья регулярно меняла место жительства. Инициативу каждый раз проявлял Константин. В итоге супруги оказались в Омской области, далеко от родных Розы. При встречах с близкими она плакала и просила помочь ей уйти от мужа.
В начале 2024 года женщина приехала в Новосибирскую область. Она решила не возвращаться к супругу и начать самостоятельную жизнь. Роза устроилась санитаркой в больницу, пошла на курсы маникюра и занялась устройством детей в школу и детский сад. Старший сын к тому времени уже учился в Новосибирске.
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Убийство в Ярково и приговор Константину ЖидкихКонстантин продолжал звонить жене и писать ей сообщения. 19 апреля 2024 года он приехал в Ярково к Розе и детям. Соседи заметили мужчину в черной одежде с пакетом в руках. Сестра Розы Махабат видела супругов незадолго до трагедии. По ее словам, женщина стояла у шкафа, а Константин находился перед ней на коленях и обнимал ее. Махабат оставила маленькую дочь в доме сестры и уехала в соседнее село.
Через некоторое время девочка позвонила матери в слезах. Она сообщила, что Константин ударил тетю ножом в шею. Расправу увидели дети и соседи. После нападения мужчина попытался скрыться в сторону реки. Родные и жители села начали искать его вместе с полицейскими. Константина нашли быстро. Он нанес себе ножевые ранения, однако они не угрожали его жизни. Силовики госпитализировали мужчину, а затем задержали. Следователи обнаружили в кармане Жидких четыре черные ленты, которые обычно кладут в гроб. Эта находка дала основания предположить, что мужчина готовился к преступлению заранее.
На допросе Константин заявил, что напал на супругу из ревности. Следствие установило, что он нанес Розе 13 ножевых ранений. В июне 2025 года суд признал Жидких виновным в убийстве по части 1 статьи 105 УК РФ. Прокуратура просила назначить ему 13 лет колонии строгого режима. Суд сократил запрошенный срок на два года и назначил 11 лет лишения свободы.
На момент оглашения приговора мужчина провел в СИЗО 13 месяцев. Суд включил этот период в общий срок наказания. Кроме того, Жидких должен выплатить свыше 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Мать Розы и каждый из ее пятерых детей получат по 1 миллиону рублей.