06 августа 2026, 04:23

Фото: iStock/zoka74

В селе Ярково Новосибирской области произошла трагедия, свидетелями которой стали дети. Роза пыталась уйти от мужа-тирана, нашла работу и начала новую жизнь рядом с родными. Однако Константин Жидких не захотел смириться с ее решением. В июне 2025 года суд отправил мужчину в колонию строгого режима на 11 лет. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Роза пыталась начать новую жизнь с детьми Убийство в Ярково и приговор Константину Жидких

Роза пыталась начать новую жизнь с детьми

Пригласила маму на ужин и исчезла: почему тело 23-летней екатеринбурженки нашли в бочке?

Убийство в Ярково и приговор Константину Жидких