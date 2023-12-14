«Открыл дверь и резко ударил»: Пенсионер, убивший медбрата, частично признал вину

Фото: istock / zoka74
Свердловский областной суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении жителя города Березовский, обвиняемого в убийстве медбрата. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Сообщается, что преступление произошло вечером 25 апреля 2023 года на лестничной клетке дома на улице Гагарина в городе Березовский. 66-летний Геннадий Казаков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни ударил ножом в грудь 28-летнего медбрата выездной фельдшерской бригады скорой медпомощи Степана Шабурова. Молодой человек скончался уже в больнице.
Коллеги погибшего рассказали, что пенсионеру не понравилось, что бригада слишком громко стучала в дверь.
Вину Казаков признал частично. На вопрос судьи о том, ударил ли он медбрата ножом, он ответил «не отрицаю». Но мужчина заявил, что отрицает факт того, что сделал это из хулиганских побуждений.
Отмечается, из своих 66 лет 15 Казаков провел за решеткой. Он был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и несколько краж.
Читайте также:
«Учительница года» занялась сексом с 12-летним школьником
ФСБ заподозрила депутата на Камчатке в мошенничестве с бюджетными средствами
Алина Юрчак