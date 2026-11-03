В реестре Росфинмониторинга появился самый молодой террорист-школьник
Школьник из Петербурга стал самым молодым фигурантом перечня экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Данные злоумышленника есть на сайте реестра.
Причины внесения подростка в список не уточняются. Новостные обозреватели отмечают, что публикаций в СМИ о задержании несовершеннолетнего с такими именем и фамилией в последнее время не появлялось.
Предположительно, школьника завербовали через интернет, и по указанию кураторов он совершил теракт. По данным «Фонтанки», речь может идти о молодом человеке, которого в августе текущего года отправили под домашний арест — мера пресечения действует до 19 октября. По версии следствия, он поджег ТРК.
На заседании малолетний признал вину. Под арест он отправляться не хотел, его сторона настаивала на запрете определенных действий. Обвинения подростку уже предъявили.
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