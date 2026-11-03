В реестре Росфинмониторинга появился самый молодой террорист-школьник

03 ноября 2026, 18:54

В Петербурге в реестр Росфинмониторинга внесли школьника

Фото: istockphoto/Alexander Semenov

Школьник из Петербурга стал самым молодым фигурантом перечня экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Данные злоумышленника есть на сайте реестра.