Лудоман набрал кредитов в банках на 17 млн рублей и «слил» их на ставках
В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя, который обманным путем получил в банке кредиты на 17 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, мужчина представился исполнительным директором коммерческой фирмы и оформил кредиты, предоставив банку заведомо ложные сведения о своей трудовой деятельности и уровне доходов. Полученные средства он проиграл на ставках, не внеся ни одного платежа в счет погашения задолженности.
Правоохранители задержали фигуранта. Следствие идет по статье «Мошенничество в сфере кредитования».
Ранее в Ульяновске лудоман убил жену и дочерей из-за долга в полмиллиона рублей. После совершения преступления мужчина пытался подстроить все под разбойное нападение.
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