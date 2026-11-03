Лудоман набрал кредитов в банках на 17 млн рублей и «слил» их на ставках

03 ноября 2026, 18:42

Калининградец кинул банк на 17 млн рублей и проиграл их на ставках

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя, который обманным путем получил в банке кредиты на 17 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.