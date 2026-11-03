Россиянка «воспитывала» дочь с помощью зарядки и поплатилась

03 ноября 2026, 18:56

На Урале ограничили в свободе женщину, почти год истязавшую семилетнюю дочь

Фото: iStock/ zoka74

Кушвинский городской суд Свердловской области назначил ограничение свободы для местной жительницы, обвиняемой в систематических издевательствах над собственным ребенком. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.