Россиянка «воспитывала» дочь с помощью зарядки и поплатилась
Кушвинский городской суд Свердловской области назначил ограничение свободы для местной жительницы, обвиняемой в систематических издевательствах над собственным ребенком. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
По версии следствия, женщина почти целый год подвергала побоям семилетнюю дочь. Мать применяла против девочки провод от зарядки, таскала ее за волосы и кидала в нее вещи. Согласно материалам дела, подобные действия причиняли малышке телесные и моральные страдания.
Уточняется, что мера пресечения будет действовать для фигурантки до 1 января 2027 года.
Ранее сообщалось, что суд в Кемеровской области приговорил мать и отчима, годами истязавших ребенка, к 13 и 16 годам колонии соответственно.
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