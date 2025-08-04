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Мужчина дважды изнасиловал шестилетнюю девочку и обвинил в этом порно

Detik: индонезиец изнасиловал и убил шестилетнюю девочку из-за порнозависимости
Фото: iStock/Edgar

В Индонезии 20-летний парень изнасиловал шестилетнюю девочку, после чего расправился с ней. Об этом сообщает местное издание Detik.



Все произошло неделю назад, когда парень заметил возле фруктового прилавка маленькую девочку. В его голове созрел преступный план: он предложил ребенку сладости и заманил в подлесок. Затем индонезиец спустил штаны и дважды надругался над малышкой. После содеянного он расправился с ней и скрылся. Вскоре его нашли и поймали.

На допросе педофил попросил смягчить наказание, обвинив в произошедшем свою порнозависимость. Заодно он признался, что изначально планировал напасть на взрослую девушку, но побоялся сопротивления.

Лидия Пономарева

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