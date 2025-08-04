Мужчина дважды изнасиловал шестилетнюю девочку и обвинил в этом порно

04 августа 2025, 16:02

Detik: индонезиец изнасиловал и убил шестилетнюю девочку из-за порнозависимости

Фото: iStock/Edgar

В Индонезии 20-летний парень изнасиловал шестилетнюю девочку, после чего расправился с ней. Об этом сообщает местное издание Detik.