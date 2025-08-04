В Иваново ищут родителей найденной в алкомаркете трёхлетней девочки
В ивановском алкомаркете нашли брошенного родителями трёхлетнего ребёнка. Об этом пишет городской портал IvanovoNews.
Отмечается, что экстренные службы города приняли тревожный сигнал. Девочку обнаружили в торговом зале местного алкомаркета, родителей рядом с ней не было.
Несмотря на возраст, ребёнок смог чётко назвать свой домашний адрес. Девочку передали инспекторам подразделения по делам несовершеннолетних. В настоящее время её родителей разыскивают.
Ранее в этот день сообщалось, что в Томской области школьник нарисовал свастику в детской песочнице, после чего оперативно скрылся.
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