Достижения.рф

В Иваново ищут родителей найденной в алкомаркете трёхлетней девочки

Фото: iStock/monkeybusinessimages

В ивановском алкомаркете нашли брошенного родителями трёхлетнего ребёнка. Об этом пишет городской портал IvanovoNews.



Отмечается, что экстренные службы города приняли тревожный сигнал. Девочку обнаружили в торговом зале местного алкомаркета, родителей рядом с ней не было.

Несмотря на возраст, ребёнок смог чётко назвать свой домашний адрес. Девочку передали инспекторам подразделения по делам несовершеннолетних. В настоящее время её родителей разыскивают.

Ранее в этот день сообщалось, что в Томской области школьник нарисовал свастику в детской песочнице, после чего оперативно скрылся.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0