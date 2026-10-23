Мужчина дважды сбил депутата, которой ампутировали обе ноги

23 октября 2026, 11:57

В Австралии мужчина специально сбил депутата Хелен Хейнс, ей ампутировали ноги

Фото: istockphoto/mirror-images

В Австралии 43-летний Брендан Наджент намеренно дважды сбил на внедорожнике депутата Хелен Хейнс, в результате чего женщине ампутировали обе ноги. Об этом сообщает Nine News.