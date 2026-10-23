Мужчина дважды сбил депутата, которой ампутировали обе ноги
В Австралии 43-летний Брендан Наджент намеренно дважды сбил на внедорожнике депутата Хелен Хейнс, в результате чего женщине ампутировали обе ноги. Об этом сообщает Nine News.
Инцидент произошел в понедельник, 19 октября. 65-летняя Хейнс остановилась на парковке у своего офиса в городе Вангаратта (штат Виктория) и выгружала вещи из багажника. Проезжавший мимо Наджент неожиданно развернулся, заехал на стоянку и прижал женщину к ее же автомобилю, после чего сдал назад и нанес второй удар по уже лежавшей на земле политику.
Расправу пресек владелец парикмахерской Рики Джеффрис: он выскочил из заведения, открыл дверь машины нападавшего, вытащил его наружу и удерживал до приезда полиции. Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами.
Как выяснилось, Наджент — сын близких друзей Хейнс, с которыми она поддерживала отношения более 20 лет. Мотивы нападения неизвестны. Полиция предполагает, что причиной могла стать глубокая личная неприязнь мужчины к отцу и мачехе, с которыми дружила депутат. Кроме того, Надженту предъявили обвинения в преступлениях, связанных с наркотиками. Ему инкриминируют опасное вождение, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и нападение на госслужащего. Расследование продолжается.
Хелен Хейнс — известная и уважаемая фигура в австралийской политике, ее популярность выходит далеко за пределы штата Виктория. В 2019 году она стала первым независимым депутатом в парламенте Австралии. Хейнс также сыграла ключевую роль в создании Национальной комиссии по борьбе с коррупцией и проделала большую работу по улучшению доступа к здравоохранению для жителей отдаленных населенных пунктов.
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