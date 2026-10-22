Женщина погибла в ДТП во время секса на переднем сиденье

22 октября 2026, 17:44

В Португалии пассажирка занималась сексом с водителем в машине на ходу

Фото: istockphoto/z1b

В португальском городе Одивелаш (район Рамада) в ночное время перевернулся автомобиль с водителем и пассажиркой. Об этом сообщает Jornal de Notícias.