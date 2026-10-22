Женщина погибла в ДТП во время секса на переднем сиденье
В португальском городе Одивелаш (район Рамада) в ночное время перевернулся автомобиль с водителем и пассажиркой. Об этом сообщает Jornal de Notícias.
По данным издания, пассажирка автомобиля погибла в результате аварии. По одной из версий, она и водитель занимались сексом прямо во время движения. Женщину обнаружили внутри перевернутой машины без сознания и без одежды. Она не была пристегнутой.
Мужчина, находившийся за рулем, скрылся с места происшествия. В настоящее время его разыскивает полиция. Ему могут предъявить обвинения в опасном вождении, оставлении человека в опасности и по ряду других статей.
Ранее в Челябинской области парочка занялась сексом на вершине горы. Очевидцы успели снять происходящее на видео.
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