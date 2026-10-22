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«Все собрали»: В Хакасии произошло массовое жесткое ДТП с автобусом

В Абакане случилось массовое ДТП с автобусом
Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

В Абакане (Хакасия) произошла массовая авария с участием автобуса, бензовоза и двух легковых автомобилей. Об этом сообщил Telegram-канал «Взгляд Инфо».



На кадрах видно бензовоз с поврежденным передним бампером и разбитым лобовым стеклом. Рядом находится автобус, внутри которого повалились друг на друга сиденья; в салоне сидит женщина, закрывшая лицо руками. Автобус упирается в легковой автомобиль, который, в свою очередь, врезался в другую машину впереди.

«Бабуле вон плохо. Тут вообще, все собрали», — рассказал очевидец.
По предварительным данным, в результате аварии есть пострадавшие. Обстоятельства происшествия, а также точное количество участников и пострадавших уточняются.
Никита Кротов

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