Тигр парализовал движение в регионе России — фото
В Хабаровском крае амурский тигр устроился прямо на трассе и на время остановил движение. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.
Хищника заметили неподалёку от посёлка Бойцова. Опасаясь спровоцировать животное, водители легковых машин и автобусов сначала предпочли остановиться. Убедившись, что тигр не проявляет агрессии, автомобилисты начали аккуратно объезжать его.
Очевидцы сняли произошедшее на видео. На кадрах тигр лежит на проезжей части и занимает одну из полос, из-за чего движение затруднено. Автор ролика отмечает, что многие останавливаются, чтобы запечатлеть редкого зверя, при этом машины его почти не пугают. Люди медленно проезжают мимо, а полосатый не уходит с дороги.
Как утверждает канал, местонахождение животного передали охотоведам.
