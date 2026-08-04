Мужчина годами насиловал похищенную им 15-летнюю школьницу
В США арестовали 37-летнего жителя Виргинии по обвинению в похищении и многолетнем сексуальном насилии над несовершеннолетней. Жертвой оказалась 19-летняя Уокер, которую полиция обнаружила в мае текущего года. Девушка пропала из своего дома в Милуоки (штат Висконсин) 23 июня 2022 года, пишет The Washington Post.
Следствие установило, что за преступлением стоит Оуэн Ларс Андерсон. Мужчина увез Уокер в свой дом в Блаксберге, где удерживал её всё это время.
В мае девушке удалось совершить звонок в полицию и рассказать о случившемся. Она пояснила, что познакомилась с Андерсоном в интернете, когда ей было всего 12 лет. Злоумышленник выслушивал её жалобы на родителей, заверял, что не причинит вреда, однако впоследствии начал требовать интимные фотографии и прибег к шантажу. После похищения Андерсон, по словам Уокер, запрещал ей посещать школу, а также систематически подвергал физическому и сексуальному насилию.
В настоящее время фигуранта дела заключили под стражу. Ему предъявили обвинения по 60 эпизодам в двух штатах, в том числе в похищении несовершеннолетней, жестоком обращении с детьми и хранении детской порнографии.
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