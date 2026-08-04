Мужчина годами насиловал похищенную им 15-летнюю школьницу

04 августа 2026, 11:12

WP: Мужчина четыре года удерживал и насиловал похищенную школьницу в США

Фото: istockphoto/Tinnakorn Jorruang

В США арестовали 37-летнего жителя Виргинии по обвинению в похищении и многолетнем сексуальном насилии над несовершеннолетней. Жертвой оказалась 19-летняя Уокер, которую полиция обнаружила в мае текущего года. Девушка пропала из своего дома в Милуоки (штат Висконсин) 23 июня 2022 года, пишет The Washington Post.