Водитель школьного автобуса заманил девятилетнюю девочку к себе домой и изнасиловал

30 июля 2026, 10:00

В ЮАР водитель школьного автобуса получил пожизненный срок за изнасилование девочки

Фото: iStock/lewkmiller

В ЮАР водитель школьного автобуса получил пожизненный срок за изнасилование девятилетней девочки. Об этом сообщает издание IOL.