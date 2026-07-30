Водитель школьного автобуса заманил девятилетнюю девочку к себе домой и изнасиловал
В ЮАР водитель школьного автобуса получил пожизненный срок за изнасилование девятилетней девочки. Об этом сообщает издание IOL.
Мужчина на момент совершения преступления проработал водителем школьного автобуса всего в городе Мамелоди два месяца. Он попросил семилетнего брата жертвы передать сестре приглашение прийти к нему домой. Педофил велел детям сказать матери, что они идут играть на улице, дал мальчику деньги и отправил его в магазин за чаем.
Когда девочка захотела пойти вместе с братом, мужчина приказал ей остаться, запер дверь и надругался над ребенком. Он отпустил жертву только после того, как ее брат вернулся и начал стучать в дверь. Перед этим педофил пригрозил школьнице расправой, если она не будет молчать о произошедшем, и дал детям денег на покупку куриных голов.
О преступлении стало известно лишь спустя месяц, когда мать заметила, что дочь расплакалась, проходя мимо дома злоумышленника. После этого подозреваемого задержали. В суде он отрицал вину и просил не назначать пожизненное наказание, ссылаясь на то, что является единственным кормильцем троих детей.
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