Россиянин годами вёл интимную переписку с девочками и насиловал их при встречах
В Омске суд приговорил 48-летнего мужчину к 17 годам колонии строгого режима за насильственные действия сексуального характера и изготовление детского порно. Подробности приводит СУ СК России по региону.
Следствие установило, что на протяжении нескольких лет фигурант вёл переписку интимного характера с двумя девочками младше 12 лет, встречался с ними и совершал изнасилования. О фактах преступлений стало известно после того, как мать одной из потерпевших обратилась в полицию.
В ходе обыска у обвиняемого изъяли мобильный телефон. В устройстве находились фотографии и видеозаписи порнографического характера, в том числе с участием детей. Эти материалы стали основой для обвинительного приговора.
Судья назначил мужчине наказание в виде 17 лет колонии строгого режима. Дополнительно суд запретил ему заниматься деятельностью, связанной с обучением и воспитанием детей, на срок 12 лет и установил ограничение свободы на один год.
Читайте также: