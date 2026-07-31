Россиянин годами вёл интимную переписку с девочками и насиловал их при встречах

31 июля 2026, 12:22

В Омске суд приговорил местного жителя к 17 годам колонии за насилие над детьми

Фото: Istock/Pattanaphong Khuankaew

В Омске суд приговорил 48-летнего мужчину к 17 годам колонии строгого режима за насильственные действия сексуального характера и изготовление детского порно. Подробности приводит СУ СК России по региону.