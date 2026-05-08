Мужчина громко пукнул рядом с полицейскими, засмеялся и получил штраф
Региональный административный суд вынес решение в пользу местного жителя, который оспорил два штрафа, выписанных полицейскими за громкое испускание газов во время разговора по телефону. Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент произошёл у табачного киоска в Вене. Мужчина, общаясь по телефону, непроизвольно выпустил газы. Находившиеся рядом двое офицеров сочли его поведение неприемлемым. Австриец, в свою очередь, начал смеяться, пересказывая ситуацию собеседнику. Услышав смех, полицейские выписали два штрафа на общую сумму €300 — за «оскорбление общественного порядка» и «высмеивание законного официального действия».
Мужчина отказался платить и обратился в суд. Инстанция встала на его сторону, постановив, что выход газов был «непроизвольным», а смех в данной ситуации подпадает под свободу выражения мнения.
