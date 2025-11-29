Суд арестовал главу районного угрозыска из Ленобласти за превышение полномочий
Суд принял решение о заключении под стражу начальника уголовного розыска Лодейнопольского района Ленинградской области. Данные объединенной судебной пресс-службы приводит ТАСС.
Согласно материалам следствия, полицейский применял физическое насилие к мужчине, угрожая ему сексуальным, а также лишением свободы и жизни, чтобы заставить его признаться в убийстве двух человек и других преступлениях.
«Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ильи Муралова», — говорится в материале.
Фигуранта задержали накануне. Он не признал свою вину и просил инстанцию о домашнем аресте или запрете определенных действий.