Суд арестовал главу районного угрозыска из Ленобласти за превышение полномочий

29 ноября 2025, 16:30

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Суд принял решение о заключении под стражу начальника уголовного розыска Лодейнопольского района Ленинградской области. Данные объединенной судебной пресс-службы приводит ТАСС.





Согласно материалам следствия, полицейский применял физическое насилие к мужчине, угрожая ему сексуальным, а также лишением свободы и жизни, чтобы заставить его признаться в убийстве двух человек и других преступлениях.





«Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ильи Муралова», — говорится в материале.