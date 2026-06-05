Мужчина хотел отдать долги и пошел на преступление
В Воронежской области завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя города Поворино, обвиняемого в совершении диверсии по заданию украинских кураторов. Инцидент произошел в июне 2025 года, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
По версии следствия, мужчина стал жертвой телефонных мошенников, которые обманным путем убедили его оформить кредиты на общую сумму 1,1 миллиона рублей и перевести деньги на указанные счета. После этого злоумышленники предложили ему способ «решить» проблему с долгами.
За обещанное вознаграждение, достаточное для погашения займов, он должен был поджечь несколько электроподстанций. В конце месяца фигурант выполнил требования — совершил поджоги и заснял их на видео для отчета перед кураторами.
Однако при попытке очередного поджога мужчину задержали сотрудники ФСБ. В настоящее время дело передали в суд.
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