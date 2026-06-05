Мужчина хотел отдать долги и пошел на преступление

05 июня 2026, 20:41

Мошенники сделали диверсанта из воронежца

Фото: istockphoto/PamWalker68

В Воронежской области завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя города Поворино, обвиняемого в совершении диверсии по заданию украинских кураторов. Инцидент произошел в июне 2025 года, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.