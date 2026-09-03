Мужчина хотел отпугнуть ящерицу и случайно прострелил голову жене
В бразильском городе Касерес 66-летний владелец загородного участка выстрелил из дробовика в ящерицу тегу и случайно убил 78-летнюю жену. Об этом сообщает издание Metropoles.
Супруга мужчины увидела рептилию, поедающую яйца у курятника, и попросила мужа прогнать незваную гостью. Тогда мужчина выстрелил, не покидая дома. В этот момент жена проходила перед дверным проёмом — пуля попала ей в голову.
Сразу после случившегося бразилец позвонил соседу. Тот приехал на помощь, они вдвоём усадили раненую в автомобиль и повезли в больницу. По дороге мужчины переложили женщину в карету скорой помощи, но медики не смогли сохранить ей жизнь. Полиция прибыла на место, арестовала стрелка и обнаружила за диваном в гостиной дробовик с одной стреляной гильзой.
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