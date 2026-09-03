Мужчина хотел отпугнуть ящерицу и случайно прострелил голову жене

03 сентября 2026, 22:19

В Бразилии мужчина застрелил жену, когда пытался отпугнуть ящерицу от курятника

Фото: Istock/IndiaUniform

В бразильском городе Касерес 66-летний владелец загородного участка выстрелил из дробовика в ящерицу тегу и случайно убил 78-летнюю жену. Об этом сообщает издание Metropoles.