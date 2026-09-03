В Ельце возле подъезда жилого дома нашли тело 13-летнего подростка

03 сентября 2026, 21:02

Фото: Istock/Roman Chekhovskoy

В Ельце 2 сентября во дворе жилого дома рядом с подъездом обнаружили тело 13-летнего подростка. Подробности сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.