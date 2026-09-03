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В Ельце возле подъезда жилого дома нашли тело 13-летнего подростка

Фото: Istock/Roman Chekhovskoy

В Ельце 2 сентября во дворе жилого дома рядом с подъездом обнаружили тело 13-летнего подростка. Подробности сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.



Предварительная причина смерти — острая интоксикация, однако конкретное вещество, которое привело к отравлению, специалисты ещё не идентифицировали.

Следователи опрашивают соседей, прохожих и друзей погибшего, выясняют, с кем он общался в последние дни, и проверяют условия его проживания и семейное окружение. Правоохранители устанавливают хронологию событий и ищут возможные источники опасного вещества.

Параллельно прокуратура Липецкой области подключилась к разбирательству: надзорное ведомство контролирует действия следствия и проводит собственную проверку обстоятельств, которые могли повлиять на трагедию.

Ольга Щелокова

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