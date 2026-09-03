В Красноярском крае при пожаре погиб двухлетний ребёнок
В Красноярском крае пожар унёс жизнь двухлетнего мальчика. Подробности приводит ГУ МЧС России по региону.
Возгорание произошло в частном доме в Козульском округе. В момент происшествия в доме находилась бабушка. Когда начался пожар, она попыталась вынести внука на улицу, но не смогла этого сделать. Мать мальчика была на работе.
Пожарные расчёты прибыли на место оперативно. Огонь охватил площадь 80 квадратных метров. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, задействовав семь человек личного состава и две единицы техники. К сожалению, спасти малыша не удалось.
До этого сообщалось об инциденте в Ельце. Там возле подъезда жилого дома нашли тело 13-летнего подростка.
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