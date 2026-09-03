Появились подробности об убитой внуком 98-летней женщине в Новосибирской области
Администрация рабочего посёлка Чик Новосибирской области сообщила новые детали о 98-летней пенсионерке, которую убил внук.
Как сообщили NEWS.ru представители управления, женщина работала в тылу во время войны и имела медаль к 75-летию Победы.
«Она жила вот с этим Романом последние годы. В последнее время она не выходила из дома. Говорят, она слепая уже была совсем. Но вроде как ещё обслуживала себя, даже варила что-то», — рассказала сотрудница администрации.Пенсионерка воспитала четверых сыновей, один из которых умер. 48-летний внук жил с ней долгое время, но в последний период начал злоупотреблять алкоголем. В ночь с 1 на 2 сентября между ними возник конфликт, и мужчина нанёс родственнице множественные удары. Правоохранители задержали подозреваемого и возбудили уголовное дело об убийстве.