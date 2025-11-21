Заблудившейся в Тверской области 78-летней пенсионерке помогли выжить собаки ночью в лесу

21 ноября 2025, 22:30

78-летняя пенсионерка не замерзла в ночном лесу под Тверью благодаря собакам

Фото: istockphoto/charafeddine

Пенсионерка, заблудившаяся в лесу Тверской области, провела там целые сутки, но смогла выжить благодаря собакам. Об этом сообщает «Добро.Медиа».