Заблудившейся в Тверской области 78-летней пенсионерке помогли выжить собаки ночью в лесу

78-летняя пенсионерка не замерзла в ночном лесу под Тверью благодаря собакам
Фото: istockphoto/charafeddine

Пенсионерка, заблудившаяся в лесу Тверской области, провела там целые сутки, но смогла выжить благодаря собакам. Об этом сообщает «Добро.Медиа».



9 ноября 78-летняя Людмила Зуева из поселка Южный вышла на прогулку с собаками, за которыми ухаживала вместе с соседками. Она планировала провести в лесу около двух часов, но домой не вернулась.

Сначала родственники и подруги пытались найти ее самостоятельно, а затем обратились за помощью к полиции и волонтерам отряда «Сова».

Более 15 человек всю ночь искали Людмилу и обнаружили следы ее ботинок и собак. Однако саму женщину нашел полицейский, который вернулся домой после дежурства. Он предложил подвезти ее, но пенсионерка отказалась садиться в машину к незнакомцу.

В конечном итоге волонтеры помогли Людмиле добраться до штаба, где ее уже ждали сын и подруги. Женщина рассказала, что заблудилась в темноте, но собаки помогли ей не замерзнуть. Ближе к рассвету она смогла самостоятельно выбраться из леса.

Никита Кротов

