Подросток перерезал горло испанцу у мемориала Холокосту в ФРГ

21 ноября 2025, 20:03

Daily Mail: Подросток перерезал горло испанцу у мемориала Холокосту в Германии

Фото: istockphoto/EKH-Pictures

Сирийский подросток совершил нападение на туриста из Испании у мемориала Холокоста в Берлине, перерезав ему горло. Об этом сообщает Daily Mail.