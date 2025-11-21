Подросток перерезал горло испанцу у мемориала Холокосту в ФРГ
Сирийский подросток совершил нападение на туриста из Испании у мемориала Холокоста в Берлине, перерезав ему горло. Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел в феврале 2025 года, однако судебный процесс над обвиняемым начался только в конце ноября.
19-летний Вассим Аль М. атаковал 30-летнего мужчину сзади, нанес несколько ударов ножом и закричал: «Аллах велик!» Пострадавший смог выбраться за пределы мемориала, но вскоре упал на землю без сознания.
По информации, подросток получил убежище в немецком Лейпциге в 2023 году. Установили, что фигурант был сторонником террористической организации и планировал совершить нападение на человека еврейской веры.
Перед совершением преступления он отправил террористам через мессенджер свое фото и предложил услуги. Прокуроры на суде 20 ноября отметили, что «Вассим Аль М. распространял идеологию (боевиков), отвергал западный образ жизни и был убежденным, что священная война против неверных должна вестись по всему миру».
Читайте также: