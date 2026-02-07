Мужчина и двое подростков получили тяжёлые ожоги азотной кислотой в Подмосковье
В подмосковном Серпухове произошёл серьёзный несчастный случай с участием мужчины и двух подростков. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
По предварительной информации, все трое получили тяжёлые химические ожоги после того, как на них пролилась пятилитровая бутылка с азотной кислотой.
Инцидент произошёл в кладовке одной из квартир. 46-летний Владислав Б. вместе с двумя 16-летними подростками — своим сыном Никитой и Станиславом Б. — пытались достать ёмкость с верхней полки. В процессе бутылка была случайно опрокинута, и агрессивная жидкость пролилась на всех троих.
Наиболее серьёзные ожоги получил Владислав, однако, по словам медиков, состояние всех пострадавших оценивается как тяжёлое. Все они были экстренно госпитализированы для оказания медицинской помощи. Обстоятельства происшествия уточняются.
