Мужчина и двое подростков получили тяжёлые ожоги азотной кислотой в Подмосковье

07 февраля 2026, 20:05

В Серпухове семья случайно облилась 5-литровой бутылкой азотной кислоты

Фото: Istock / Victoria Kotlyarchuk

В подмосковном Серпухове произошёл серьёзный несчастный случай с участием мужчины и двух подростков. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.